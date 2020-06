Bautarifverhandlungen abgebrochen

Wiesbaden. Die Tarifverhandlungen für die 850.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe sind erneut ergebnislos geblieben. Das teilten die Gewerkschaft IG BAU und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) am Donnerstag nach der dritten Runde in Wiesbaden mit. Nach dem Abbruch der Gespräche will die IG BAU nun das Scheitern der Tarifverhandlungen erklären und die zuständige Zentralschlichtungsstelle unter Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts, anrufen. Die Tarifparteien hätten dann mit Beginn der Schlichtung maximal 14 Tage Zeit, zu einem Ergebnis zu kommen. Danach ende die Friedenspflicht. (dpa/jW)