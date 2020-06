Südkorea gegen Veränderung des Systems im Norden

Seoul. Südkoreas Präsident Moon Jae In hat Nordkorea am 70. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs (1950–53) versichert, im Ringen um einen dauerhaften Frieden keine Systemveränderung zu verfolgen. »Ich hoffe, dass wir zuerst freundschaftlich verbundene Nachbarn werden, bevor wir über eine Wiedervereinigung reden«, sagte Moon am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Militärflughafen in Seoul. Beide Länder befinden sich völkerrechtlich noch immer im Kriegszustand. (dpa/jW)