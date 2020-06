Seeleute sitzen weiter fest

Hamburg. Laut dpa-Meldung vom Mittwoch warten 200.000 Seeleute an Bord auf Ablösung, weitere 200.000 an Land auf ihren Einsatz. Das Bündnis »Fair übers Meer!«, dem unter anderem Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der evangelischen Kirche angehören, machte auf die psychische und physische Belastung der Seeleute aufmerksam. Ihnen allen müsse Landgang ermöglicht werden. Auch die ärztliche Versorgung in den Häfen müsse abgesichert sein. (dpa/jW)