Lufhansa angeblich mit Alternativplan

Frankfurt. Die Lufthansa hat offenbar bei einem Scheitern des staatlichen Rettungspakets auf der Hauptversammlung einen alternativen Plan entworfen, um eine drohende Insolvenz zu verhindern. Die Bundesregierung könnte als Plan B in zwei Schritten zu einem Anteil von 20 Prozent an der Lufthansa kommen, ohne dass eine Hauptversammlung (HV) notwendig wäre, erklärte eine mit den Überlegungen vertraute Person am Mittwoch gegenüber Reuters. »Das wäre ein Weg, auf dem der Staat ohne Zustimmung des Großaktionärs (Thiele) zu 20 Prozent kommen könnte«, ergänzte der Insider aus dem Umfeld der Lufthansa. (Reuters/jW)