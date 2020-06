Coronavirus: 15 Prozent in BRD nutzen Warnapp

Berlin. Die sogenannte Coronawarnapp wird inzwischen von rund 15 Prozent der Menschen in Deutschland verwendet. Am Mittwoch lag die offizielle Downloadzahl bei 12,6 Millionen, teilte das Robert Koch-Institut auf Twitter mit. Nach Einschätzung von Experten ist ab einer Nutzungsquote von 15 Prozent mit einem spürbaren Effekt bei der Eindämmung der Pandemie zu rechnen. Die Schwelle von 15 Prozent wurde – bei 83,2 Millionen Einwohnern in Deutschland – bei 12,48 Millionen Downloads überschritten. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wurde die offizielle deutsche Coronawarn­app häufiger heruntergeladen als die entsprechenden Apps aller anderen EU-Staaten zusammen. (dpa/jW)