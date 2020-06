Schwedischer Epidemiologe bedauert Coronastrategie

Stockholm. Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell hat am Mittwoch einen Teil seiner Strategie im Umgang mit dem Coronavirus bereut. Der Schutz vor einer Ansteckung der Älteren in schwedischen Senioreneinrichtungen sei gescheitert und die Todesrate »schrecklich«, sagte Tegnell im schwedischen Rundfunk. »Wir dachten vermutlich, dass unsere alterssegregierte Gesellschaft uns erlauben würde, eine Situation zu vermeiden wie in Italien, wo verschiedene Generationen viel häufiger zusammenleben. Aber das erwies sich als falsch.«, so Tegnell. (dpa/jW)