Holocaustmahnmal: Ausstellung öffnet

Berlin. Die Ausstellung am Holocaustmahnmal in Berlin öffnet ab dem 30. Juni wieder für Besucher. Das Angebot an kostenlosen Führungen wird erweitert, wie Stiftungsdirektor Uwe Neumärker am Dienstag ankündigte. Die Ausstellung unter dem Stelenfeld zeigt die Dimension der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden sowie die historischen Stätten der Verbrechen. Auch dort gelten Abstandsregeln und Hygienevorgaben, außerdem herrscht Mund-Nasen-Schutzpflicht. (dpa/jW)