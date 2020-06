Matthias Rietschel/dpa Marek Janowski probt mit den Musikern der Dresdner Philharmonie im Konzertsaal des Dresdner Kulturpalastes

»Das Konzertwesen, Genossen, es entwickelt sich«, würde Manfred Krug vielleicht sagen (frei nach Michail Soschtschenko, »Die Kuh im Propeller«), und jeder könnte es mit einem bittersüßen Lächeln nachfühlen. Als im März alle Veranstaltungsorte mit einem Schlag geschlossen wurden, hatten die Musiker der Dresdner Philharmonie gerade ihr Programm für die Spielzeit 2020/21 bekanntgegeben. Nun war auch der Kulturpalast Dresden komplett dicht. Alles kam ins Rutschen. Intendantin Frauke Roth nahm es unaufgeregt. Sie meinte gegenüber jW, die Philharmonie könne den Betrieb planmäßig fortsetzen, sobald die Beschränkungen aufgehoben würden. Ausgefallene Konzerte würden nach Möglichkeit nachgeholt, nicht erfüllte Ansprüche »rückabgewickelt«.

Und tatsächlich: Am vergangenen Donnerstag spielte das Orchester im Konzertsaal unter Leitung des Chefdirigenten Marek Janowski planmäßig die Sinfonie Nr. 99 von Joseph Haydn und das Streichquartett op. 18/2 G-Dur von Ludwig van Beethoven. 40 Musiker waren auf der Bühne. Im Zuschauerraum saßen gemäß des genehmigten Hygienekonzepts 498 Besucher. Jede zweite Sitzreihe blieb frei, es wurden immer zwei Plätze besetzt und zwei freigelassen. Eine solche Realisierung der Abstandsregeln hatten Fernsehzuschauer bereits bei den Berliner Philharmonikern betrachten können. Wie sich das aber mit Publikum anhört, konnte niemand ausprobieren. Das Konzert war ausverkauft, es gab großen Beifall – ein Erfolg. Der Erste Konzertmeister Wolfgang Hentrich fand bestätigt, dass der Saal auch in dieser Besetzung phantastisch ist. Dazu tragen die akribische Arbeit Janowskis und die hohe Qualität des Orchesters bei.

Es geht weiter bei den Dresdnern. Planmäßig folgen nun am 4. und 5. Juli Konzerte unter der Leitung von Wassili Petrenko mit einem veränderten Programm, und schließlich gibt die Dresdner Philharmonie acht Open-Air-Konzerte im Rahmen der »Dresdner Filmnächte am Elbufer«. Statt der geplanten Saisoneröffnung am 5. September mit der »Missa solemnis« findet ein Beethoven-Festival statt, bei dem etwa sämtliche Klavierkonzerte des Meisters gespielt werden.

Zu den Höhepunkten im Jahresprogramm zählen »Geschichtsmomente« am 2. und 3. Oktober mit Kompositionen »aus der DDR-Zeit«, darunter die Uraufführung der Sinfonie Nr. 2 »In memoriam Martin Luther King« von Christfried Schmidt aus dem Jahre 1968 sowie »Klangszenen« von Friedrich Goldmann. Solchen Werken werden zeitgenössische westdeutsche gegenübergestellt, etwa Bernd Alois Zimmermanns »Ekklesiastische Aktion« (1970). Die Dresdner Philharmonie ist eines der wenigen Orchester, die Werke aus der DDR spielen, und wohl das einzige, das dies systematisch tut.

Ende November soll eine Festwoche zum 150. Jahrestag des Klangkörpers eröffnet werden, mit der Uraufführung der »Piogge diverse« – fünf Gesänge für Bariton und Orchester – des Residenzkomponisten Salvatore Sciarrino. Als Festredner ist Thomas de Maizière angekündigt, Thema: »Wem dient die Musik?«

Von besonderer Bedeutung im Jubiläumsjahr ist ein für den 23. September geplantes Konzert des Philharmonischen Kammerorchesters unter Leitung von Hentrich. Es ist zwei ehemaligen Konzertmeistern der Philharmonie, Szymon Goldberg und Stefan Frenkel, gewidmet. Beide wurden von den Nazis als Juden aus Deutschland vertrieben.

Selbstverständlich steht das Programm unter Vorbehalt. Ob das Orchester bald wieder in voller Besetzung vor vollem Saal spielen kann, wagt Intendantin Roth nicht zu sagen. Es hängt von Entscheidungen der Sächsischen Staatsregierung ab. Auf Lockerungen in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen angesprochen, meinte Roth: »Die sind Vorreiter, andere sind entsetzt. Es lohnt sich nicht zu spekulieren.«

Die Philharmonie kann selbstbewusst ans Werk gehen, auch die Neueröffnung des Kulturpalasts im April 2017 war mit Unwägbarkeiten verbunden. Die ersten Jahre verliefen erfolgreich. Die Zahl der Besucher von Konzerten der Dresdner Philharmonie und ihrer Chöre stieg von 2017 bis 2019 von 185.000 auf 200.000. Durch die Anziehungskraft des neuen Saals erhöhte sich die Auslastung der Konzerte von 87 auf 92,5 Prozent. Besonders stolz ist das Orchester auf seine Projekte der kulturellen Bildung. Es will erreichen, dass jedes Dresdner Schulkind in seiner Schulzeit mindestens ein Konzert mit großem Orchester gehört hat.

Vor dem Umbau war der Kulturpalast von fremden Orchestern wegen seiner Akustik gemieden worden. Im neuen Konzertsaal spielten das Gewandhausorchester Leipzig, die Wiener Philharmoniker, die Staatskapellen aus Dresden und Berlin, das Orchestre de Paris, das London Philharmonic Orchestra, das Orchester des Mariinski-Theaters Sankt Petersburg, das Curtis Symphony Orchestra Philadelphia, das Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, und, kurz vor der Pandemie, die Berliner Philharmoniker. Dies sei einer der besten Konzertsäle der Welt, urteilen die Musiker unisono.

Wie lückenhaft und westfixiert TV-Sender sein können, bewies am 15. Juni das ZDF. Weitschweifig wurde da über den geplanten Bau eines neuen Konzertsaals in München berichtet. Das Vergleichsbeispiel war die Elbphilharmonie Hamburg, wo die Kosten elfmal so hoch wie ursprünglich geplant waren. Der Dresdner Kulturpalast wurde mit keinem Wort erwähnt. Sein Umbau war ja auch nur 20,5 Millionen Euro teurer als geplant. Bei der Sanierung der Berliner Staatsoper Unter den Linden betrug die Differenz 201 Millionen, in Hamburg waren es 789 Millionen. Das mag mit Mentalität zu tun haben. Oder mit Fähigkeiten.