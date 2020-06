Das Gesetz der Serie

Tom Weller/dpa Wer zuletzt lacht: Heidenheim nach der Nachspielzeit (rechts Siegtorschütze Konstantin Kerschbaumer)

Der Hamburger SV sei »absolut nicht reif für die Rückkehr in die erste Fußballbundesliga«, schrieb René Hamann neulich auf dieser Seite, und der ist HSV-Fan. »Selbst streng limitierte Truppen wie Fürth, Wiesbaden oder Kiel« könnten »sich kaum dagegen wehren, gegen den HSV Tore zu schießen«, und das vorzugsweise in den letzten Sekunden des Spiels. Knappe zwei Wochen ist das her. Damals hatte der Bundesligadino kurz vor Schluss einen 3:3-Ausgleich gegen Kiel kassiert. Weil das zuvor in den Partien in Fürth (2:2) und Stuttgart (2:3) ganz ähnlich gelaufen war, sprach HSV-Trainer Dieter Hecking von einer Serie, die »etwas für den Psychologen« sei. Ob der aufgesucht wurde, ist unklar. Die Serie jedenfalls wurde am Sonntag fortgesetzt, und das im womöglich schon entscheidenden Spiel um den Aufstieg beim 1. FC Heidenheim.

In der ersten Halbzeit waren die Hanseaten auf der schwäbischen Ostalb deutlich überlegen, ohne ein Tor zu erzielen. Beispielhaft kullerte nach einer Ecke ein Pfostenabpraller an den Füßen von Martin Harnik und Jordan Beyer vorbei, besonders geistesgegenwärtig wirkten die beiden in dieser Situation nicht. Ganz anders ihr finnischer Teamkollege Joel Pohjanpalo nach der Halbzeitpause. 20 Sekunden nach Wiederanpfiff hatte der Torgarant zwei schläfrige Gegenspieler stehengelassen und den schwäbischen Torhüter Kevin Müller getunnelt. Mit der 1:0-Führung im Rücken ließ es der HSV ruhiger angehen, schien das hübsche Ergebnis verwalten zu wollen, als wäre das nie zuvor schiefgegangen. Es kam, wie es kommen musste: Nachdem ein Ausgleichstor wegen Handspiels aberkannt worden war, stolperte der Verteidiger Beyer den Ball unglücklich ins eigene Tor (80.). In der Nachspielzeit wirkten die Hamburger dann stehend k. o. und kassierten in der 95. Minute tatsächlich noch den verdienten Gegentreffer zur 1:2-Niederlage. Heidenheim zog mit dem Tor am HSV vorbei auf Platz drei, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Davor liegen uneinholbar Bielefeld und der VfB Stuttgart.

Gewinnt der FC Heidenheim zum Abschluss am Sonntag gegen Zweitligameister Bielefeld, kann sich der HSV gegen den SV Sandhausen anstellen, wie er will – er bleibt ein weiteres Jahr in der zweiten Liga. Es wäre mal wieder die Chance auf einen Neuanfang. Der HSV würde zwei Millionen Euro Ablöse für Martin Harnik sparen, die nur im Falle des Aufstiegs an Werder Bremen zu zahlen sind. Und Jordan Beyer, das steht auch schon fest, kehrt zu Borussia Mönchengladbach zurück. Hecking hatte den Rechtsverteidiger im Winter nach zähen Verhandlungen ausgeliehen. Man muss wissen: Gladbach war Heckings erster Profiklub. Er war 1983 als Polizeimeister gekommen. Nach sechs Bundesligaeinsätzen in zwei Jahren wechselte er zum Zweitligisten Hessen Kassel, wurde dort zum Leistungsträger, stieg ab und brachte es 1989 zum Torschützenkönig der Oberliga Hessen. Womöglich sollte der HSV an dem Mann festhalten.