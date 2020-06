Schnellere Verschuldung als in Finanzkrise

Berlin. Den Industrieländern droht der Ratingagentur ­Moody’s zufolge wegen der Rezession ein stark wachsender Schuldenberg. Bei den 14 untersuchten entwickelten Volkswirtschaften dürfte die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 19 Prozentpunkte wachsen und damit fast doppelt so schnell wie während der globalen Finanzkrise 2008/09, heißt es in der am Montag veröffentlichten Analyse. Italien, Japan und Großbritannien dürften laut Moody’s überdurchschnittlich stark betroffen sein. Hier wird ein Schuldenanstieg von rund 25 Punkten erwartet. In den USA, Frankreich, Spanien, Kanada und Neuseeland dürfte das Schuldenniveau um rund 20 Prozentpunkte zulegen, in der BRD dagegen um weniger als 20 Punkte. (Reuters/jW)