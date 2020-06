Beijing meldet weniger Neuinfektionen

Beijing. Nach dem erneuten Coronavirusausbruch in Beijing hat die chinesische Hauptstadt am Montag neun weitere Infektionen gemeldet. Es ist die geringste Zahl von Neuansteckungen, seit vor zwölf Tagen ein neuer Ausbruch auf einem Großmarkt der Stadt bekannt geworden war. Landesweit meldete China am Montag insgesamt 18 neue Infektionen. So gab es zwei weitere lokale Fälle in der an Beijing angrenzenden Provinz Hebei. (dpa/jW)