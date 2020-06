Iranischer Frachter trifft in Venezuela ein

Caracas. In Venezuela ist ein Schiff mit Lebensmitteln aus dem Iran eingetroffen. Die »Golsan« habe das südamerikanische Land erreicht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag. Mit den Waren solle der erste iranische Supermarkt in Caracas bestückt werden, teilte die iranische Botschaft in Venezuela mit. Teheran hatte zuletzt bereits fünf Tanker mit Benzin nach Venezuela geschickt. Aufgrund des Devisenmangels durch die US-Blockade kann Caracas kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. (dpa/jW)