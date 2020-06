Frankfurt am Main. Der Flughafenbetreiber Fraport will in den kommenden Jahren 3.000 bis 4.000 seiner gut 22.000 Beschäftigten wegen der anhaltenden Rezession entlassen. »So hart wie es ist, wir werden zwischen 3.000 und 4.000 Leuten weniger beschäftigen können«, zitierte Bloomberg Fraport-Chef Stefan Schulte am Mittwoch. (Reuters/jW)