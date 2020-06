Coronakrise trifft Krankenkassen

Berlin. Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat zum Start ins Jahr ein Milliardendefizit verbucht. Nach den ersten drei Monaten ergab sich ein Minus von 1,3 Milliarden Euro, wie das Bundesgesundheitsministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Die Finanzreserven der 105 Krankenkassen betrugen Ende März noch 18,3 Milliarden Euro. In diesem Jahr soll es wegen der Krise einen zusätzlichen Bundeszuschuss von 3,5 Milliarden Euro an die GKV geben. (dpa/jW)