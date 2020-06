China: Virusausbruch unter Kontrolle

Beijing. China gibt Entwarnung nach dem jüngsten Coronavirusausbruch in Beijing. Dieser sei unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Chefepidemiologe des Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, Wu Zunyou, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Seit Mittwoch seien 21 neue Fälle bekanntgeworden, während es tags zuvor noch 31 gewesen seien. Der Ausbruch Ende vergangener Woche hatte Angst vor einer zweiten Infektionswelle in China geschürt, nachdem wochenlang kaum Neuinfektionen aufgetreten waren. (Reuters/jW)