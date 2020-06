Iran: Marschflugkörper bei Manöver getestet

Teheran. Bei einem Militärmanöver hat der Iran nach eigenen Angaben »erfolgreich« Marschflugkörper »der neuen Generation« getestet. Sie hätten imaginäre Ziele in einer Entfernung von 280 Kilometern zerstört, teilte die Presseabteilung der Streitkräfte am Donnerstag mit. Die Tests fanden demnach am nördlichen Teil des Indischen Ozeans und am Eingang zum Golf von Oman statt. Entgegen westlicher Befürchtungen hat Präsident Hassan Rohani mehrmals betont, dass der Iran kein Land in der Region angreifen würde und das Militärpotential des Landes der Verteidigung diene. (dpa/jW)