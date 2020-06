USA: Mordanklage im Fall Brooks

Atlanta. Im Fall des in Atlanta bei einem Polizeieinsatz getöteten schwarzen US-Bürgers Rayshard Brooks muss sich der inzwischen entlassene weiße Beamte wegen Mordes verantworten. Insgesamt werde Garrett Rolfe in elf Punkten angeklagt, teilte der zuständige Bezirksstaatsanwalt Paul Howard am Mittwoch (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Atlanta mit. Ein weiterer Polizist, der bei dem Einsatz dabei war und derzeit vom Dienst suspendiert ist, werde als Zeuge auftreten. Sollte Rolfe schuldig gesprochen werden, drohen ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft. Brooks war am 12. Juni auf dem Parkplatz eines Restaurants bei einer Polizeikontrolle niedergeschossen worden. (Reuters/jW)