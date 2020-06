NATO passt »atomare Abschreckung« an

Brüssel. Die NATO will ihre »nukleare Abschreckung anpassen«. Man habe sich darauf geeinigt, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um eine »sichere und effektive Abschreckung zu gewährleisten«, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch abend nach Beratungen mit den Verteidigungsministern des Kriegsbündnisses. Details nannte er nicht. Zusätzlich zu den »nuklearen Abschreckungsmaßnahmen« soll nach Angaben von Stoltenberg die bodengestützte »Luftverteidigung« ausgebaut werden. Auch die Aufklärungskapazitäten werden angepasst. Die NATO reagiert damit nach eigenen Angaben auf die Stationierung russischer SSC-8-Systeme (russisch: 9M729) in Europa. Russland werde darauf entsprechend antworten, erklärte am Mittwoch der Vizechef des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Juri Schwitkin, laut Interfax. »Natürlich können wir nicht einfach zusehen«, sagte er. (dpa/jW)