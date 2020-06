Afrika: UN-Untersuchung zu USA gefordert

Genf. Afrikanische Länder fordern eine Untersuchung der Vereinten Nationen zu Rassismus in den USA. In einem am Dienstag beim UN-Menschenrechtsrat in Genf eingebrachten Resolutionsentwurf verurteilen sie »Rassendiskriminierung und gewalttätige Praktiken von Sicherheitsbehörden gegen Afrikaner und Menschen afrikanischer Herkunft« in den USA. Sie prangern zudem »strukturellen Rassismus« in den Strafverfolgungssystemen der Vereinigten Staaten sowie »anderer Teile der Welt« an. Vor dem Hintergrund der jüngsten Fälle von tödlicher Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA und der Antirassismusdemonstrationen verlangt die Gruppe die Einrichtung einer unabhängigen Untersuchungskommission der UNO, die »systemimmanentem Rassismus« in den USA und anderen Ländern nachgehen soll. (AFP/jW)