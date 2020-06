NATO berät über US-Truppenabzug aus BRD

Brüssel. Die Verteidigungsminister der NATO haben am Mittwoch ihre Beratungen über den angekündigten Abzug Tausender US-Soldaten aus der BRD aufgenommen. Die Bundesregierung und die anderen NATO-Staaten erwarteten bei einer Videokonferenz vor allem genauere Informationen darüber, in welchem Zeitrahmen Washington die Truppenreduzierung umsetzen will. Präsident Donald Trump hatte am Montag bestätigt, dass die Zahl der US-Soldaten in Deutschland von normalerweise rund 35.000 auf 25.000 gesenkt werden soll. Er begründete dies damit, dass die Bundesregierung weiter zu wenig für Verteidigung ausgebe und der NATO »Milliarden von Dollar« schulde. Der Schritt erfolgte ohne vorherige Abstimmung mit der Bundesregierung und den Partnern der Kriegsallianz. (AFP/jW)