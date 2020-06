Am vorläufigen Ende zweier Affären

André Wirsig/dpa-Zentralbild »Milieu zwischen Konservatismus und Faschismus«: Jörg Bernig erhält den Radebeuler Kunstpreis 2013, rechts: Bürgermeister Bert Wendsche

Mit eiserner Faust halte das Merkel-Regime die Demokratie im Würgegriff, beklagen Akteure von CDU, FDP und AfD, die am Projekt einer Rechtsfront arbeiten und ihre Hoffnungen bislang enttäuscht sehen. Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen der AfD und CDU hatte sich Merkel eingeschaltet und gefordert, die »unverzeihliche« Wahl »rückgängig« zu machen. Auch wegen des öffentlichen Proteststurms gegen den Ministerpräsidenten von Björn Höckes Gnaden mussten sich die Rechtsfrondeure beugen.

Nun scheiterten sie erneut, wenn auch in kleinerem Rahmen. In Radebeul, einem idyllischen Nobelvorort von Dresden, war der einheimische Schriftsteller Jörg Bernig vom Stadtrat zum neuen Leiter des Kulturamtes gewählt worden, offenbar vor allem mit Stimmen von CDU und AfD. Abseits der großen Politik sollte hier das Projekt der Rechtsfront einen kleinen Schritt vorangebracht werden. Die Eroberung der Hegemonie zuerst im kulturellen, dann im politischen Raum ist seit Jahrzehnten erklärtes Ziel der Neuen Rechten.

Bernig bewegt sich auch nicht erst seit gestern im Milieu zwischen Konservatismus und Faschismus, publiziert in Götz Kubitscheks Zeitschrift Sezession und ist dem Szenetreffpunkt »Kulturhaus Loschwitz« in Dresden verbunden. In seinen politischen Pamphleten und Reden käut er den Verschwörungsmythos vom »Großen Austausch« wieder: Durch »illegale Masseneinwanderung« wolle der »politisch-mediale Komplex« einen »Gesellschaftsumbau« erreichen, das deutsche Volk solle durch »ethnische Modifizierung« zur bindungslosen Bevölkerung werden. »Buntheit« sei als Ziel totalitärer Bevölkerungspolitik an die Stelle von »Reinheit« getreten. Der Historiker und Publizist Volker Weiß resümierte: »Insgesamt bietet Bernig in seinen Themen und Standpunkten, Schlüsselbegriffen und Motiven und nicht zuletzt auch den Publikationsorten das stimmige Bild eines neurechten Autors.«

Es gab Gegenwehr. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus Radebeul und Dresden, an ihrer Spitze der renommierte Jazzschlagzeuger Günter »Baby« Sommer, protestierten gegen die Wahl Bernigs. Der öffentliche Druck brachte den parteilosen Bürgermeister Bert Wendsche dazu, ein Veto gegen die Wahl einzulegen und eine Wiederholung anzusetzen. Bei der wurde am Montag Gabriele Lorenz gewählt. Am vergangenen Donnerstag hatte Bernig seine Bewerbung in einem offenen Brief zurückgezogen. Weinerlich und selbstgerecht trat der Dichter darin als Opfer einer Kampagne auf, die »Handlungsweisen aus dem Repertoire des Totalitären« benutzt habe. Weil er den sicher geglaubten Posten nicht beziehen kann, sieht Bernig »die Demokratie in unserem Land« gefährdet. Eine »Verhinderung von Vielfalt« beklagt ebenjener Autor, der multikulturelle Vielfalt als planmäßige Volkszersetzung verdammt. Es jammert einer über die Verdrängung von »unbequemen Personen«, der selbst bestimmen will, wer aufgrund seiner abweichenden »Kultur« nicht zu Deutschland gehören darf.

Die Niederlage im Kulturkampf von Radebeul schmerzt die Rechten. Wenn sich nicht mal im knochenkonservativen Elbtal Geländegewinne erzielen lassen, wie soll da die Eroberung des ganzen Landes gelingen? Wütend beklagten die üblichen Verdächtigen den Tod der Demokratie. Reine Heuchelei: Dieselben Leute, die sich im Falle Bernig über die Missachtung einer demokratischen Wahl beschwerten, forderten gleichzeitig, die demokratische Wahl einer antikapitalistischen Richterin in Mecklenburg-Vorpommern rückgängig zu machen.

Barbara Borchardt ist Politikern der Linkspartei und dort Mitglied der Antikapitalistischen Linken. Auch mit Stimmen der CDU wurde die Juristin im Mai vom Landtag in das Landesverfassungsgericht gewählt, dessen stellvertretendes Mitglied sie seit 2017 war. Eine Antikapitalistin im Verfassungsgericht? Gemäß den Spielregeln der Mediengesellschaft zwangen ihre rechten Gegner mit einer Pressekampagne die Führungskräfte der Bundes-CDU, sich der Forderung nach einer Abberufung anzuschließen – »Handlungsweisen aus dem Repertoire des Totalitären«, die sie im Fall Bernig bitterlich beweinten.

Als Belege für den »Linksextremismus« von Borchardt dienten ihre frühere SED-Mitgliedschaft, die »Beobachtung« der Antikapitalistischen Linken durch den Verfassungsschutz und einige Äußerungen in Interviews. In denen zeigte sie sich als eine Frau, die nicht unkritisch mit der DDR und ihrer eigenen politischen Rolle in dieser umgeht, sich aber weigert, verlogene Schwüre der Leugnung und Unterwerfung abzuliefern. Verfehlungen im richterlichen Amt konnte niemand ihr nachweisen. Auch bekennt sich Borchardt ausdrücklich dazu, ihre politischen Ziele im Rahmen des Grundgesetzes verwirklichen zu wollen, das der demokratischen Sozialisierung ja einen weiten Spielraum eröffnet. Es entstand eben in einer Zeit, in der sich auch die CDU noch die »Überwindung des Kapitalismus« ins Programm schrieb. Beweist also Barbara Borchardt nicht größere Verfassungstreue als die Kapitalfundamentalisten von der FDP, die den Artikel zur Sozialisierung aus dem Grundgesetz streichen wollen?

Am vorläufigen Ende der beiden Affären steht das Ergebnis: Bernig ist weg und Borchardt bleibt. Das ist nicht nur ein ermutigendes Zeichen, was den gesellschaftlichen Protest gegen rechts angeht. Es zeigt auch, dass »Antikapitalismus« selbst hierzulande kaum mehr dafür taugt, als vernichtender Vorwurf gebraucht zu werden.