Ohne Huawei geht’s nicht

Adrees Latif/Reuters Installation einer 5G-Sendeanlage von T-Mobile US in Seabrook/Texas

Die US-Regierung ändert ihre bisherigen Vorschriften für einheimische Unternehmen zum Umgang mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei. Dies bestätigte Handelsminister Wilbur Ross in einer Mitteilung an Reuters, nachdem die international operierende Nachrichtenagentur am Montag über entsprechende Planungen berichtet hatte. Mit der Angelegenheit vertraute Personen hatten die Journalisten informiert, die Vorschriften würden angepasst, damit US-Firmen bei der Ausarbeitung von Standards für Netzwerke der fünften Generation (5G) kooperieren dürften. Das US-Handelsministerium und andere Behörden hätten das veränderte Regelwerk bereits unterzeichnet.

US-Präsident Donald Trump hatte Mitte Mai faktisch für ein weiteres Jahr Geschäfte mit den chinesischen Technologiekonzernen Huawei und ZTE untersagt. Er verlängerte damals ein im Mai 2019 unterzeichnetes Dekret, mit dem er einen »Nationalen Notstand« ausgerufen und Geschäfte zwischen US-Unternehmen und ausländischen Konzernen verboten hatte, die »die nationale Sicherheit der USA gefährden könnten«.

Trumps Regierung wirft Huawei vor, über dessen Technik die Überwachung durch den chinesischen Staat zu ermöglichen – was im Selbstverständnis Washingtons nur den USA zusteht. Der Präsident forderte deshalb den Ausschluss des Konzerns vom Aufbau der Funknetze für den schnelleren Mobilfunkstandard 5G. Außerdem machte Trump Druck auf andere »befreundete« Wirtschaftspartner, insbesondere die Europäische Union, sich diesen Maßnahmen anzuschließen.

Dummerweise sind die Huawei-Konkurrenten aus den USA und der EU, allen voran die finnische Nokia-Gruppe, technologisch wohl nicht auf dem Stand des chinesischen Unternehmens. Zwar habe Nokia einem Bericht des Onlineportals Capital vom Dienstag zufolge die meisten Aufträge für den 5G-Netzausbau akquirieren können, deren Volumen liege allerdings deutlich hinter denen von Huawei.

Wirtschaft und vor allem Internetkonzerne drängen auf den schnellen Ausbau der Netze. Doch nach wie vor gibt es erhebliche Vorbehalte und zum Teil militanten Widerstand gegen diese Pläne. Die extrem hochfrequente Strahlung und deren notwendige Intensität haben bei vielen Menschen Befürchtungen für die Gesundheit der dem ausgesetzten Personen geweckt. Auch in der Bundesrepublik wurden bereits Sendemaste offenbar aus diesen Beweggründen von Unbekannten zerstört.

Huaweis technologischer Vorsprung dürfte einer der Hauptgründe sein, warum die US-Regierung bisher äußerst aggressiv gegen das Unternehmen vorgegangen ist. Die »nationale Sicherheit« wirkt dabei eher vorgeschoben, wenn ein gefährlicher Konkurrent technologisch zu enteilen droht. Um weiter im Rennen zu bleiben, dürfte es für Nokia, Ericsson (Schweden), Cisco (USA) usw. zwingend sein, sich mit Huawei zumindest auf gemeinsame Standards zu einigen. (Reuters/jW)