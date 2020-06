Klimaschutz ist Schutz vor Krisen

Annegret Hilse/Reuters

Vier Friedensforschungsinstitute haben am Dienstag in Berlin ihr gemeinsames Friedensgutachten 2020 vorgestellt. Dazu erklärte Kathrin Vogler, friedenspolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Bundestag:

Das Gutachten konstatiert, dass der Kampf um klimabedingt schwindende Ressourcen, wie Trinkwasser oder Agrarflächen, aber auch die Auswirkungen klimabedingter Wetterkatastrophen »Stressfaktoren und Risikomultiplikatoren« sind, die das Risiko von gewaltsamen, auch militärischen Auseinandersetzungen erhöhen – insbesondere in Ländern, in denen Armut, Ungleichheit und politische Konflikte das Leben von Millionen Menschen fundamental beeinträchtigen. Regionale Ansätze zur klimasensiblen Konfliktbearbeitung, wie das im Gutachten genannte Konzept der ökologischen Friedensförderung, sind deshalb sinnvoll zur Bewältigung der jetzt schon dramatischen Folgen des Klimawandels, insbesondere für die Menschen im ärmeren Süden, die am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden. (…) Wir müssen die Bundesregierung noch stärker in die Pflicht nehmen, die CO2-Reduktion voranzutreiben. Denn aktiver Klimaschutz ist die beste Prävention gegen künftige klimabedingte Krisen. (…)

Hartmut Drewes, Pastor im Ruhestand und Sprecher des Bremer Friedensforums, teilte am Dienstag zu den Reaktionen auf die Erklärung von 90 Bremer Pastorinnen und Pastoren gegen bewaffnete Drohnen mit:

Die Ende April 2020 veröffentlichte Erklärung an das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) gegen die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr, die von 90 Bremer Pastorinnen und Pastoren unterzeichnet worden ist, blieb bisher ohne Antwort. Obwohl im Koalitionsvertrag in dieser Sache eine »breite gesellschaftliche Debatte« und »ausführliche verfassungsrechtliche und ethische Würdigung« vereinbart worden waren, reagierte das BMVg auf diese Erklärung aus Bremen mit keinem Wort. Das erstaunt die Unterzeichnenden sehr. Was für ein Demokratieverständnis verbirgt sich hinter dem Schweigen? Bürgernah ist dieses Verhalten nicht.

Im Gegensatz zum Ministerium antworteten vier der insgesamt sechs Bundestagsabgeordneten aus dem Bundesland Bremen. Die Abgeordnete Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen) schreibt: »Wir als Grüne-Bundestagsfraktion teilen Ihre Auffassung, dass es letztlich nicht zur Beschaffung und zum Einsatz von bewaffneten ›unmanned aerial vehicles‹ (UAV) kommen darf.« Die Abgeordnete Doris Achelwilm (Die Linke) teilt mit: »Die Beschaffung und Verwendung von bewaffneten Drohnen ist für Die Linke bereits im Grundsatz ausgeschlossen.« Die Abgeordneten Sarah Ryglewski und Uwe Schmidt (beide SPD) teilen mit, dass für sie bislang eine Entscheidung dazu noch aussteht. Die Abgeordneten Elisabeth Motsch­mann (CDU) und Frank Magnitz (AfD) haben bisher nicht reagiert, wobei bei Motschmann zu erwähnen ist, dass sie kürzlich dem Bremer Friedensforum gegenüber geäußert hat, dass die CDU/CSU eine Bewaffnung von Drohnen zu realisieren für richtig und wichtig hält. Von den etwa 70 Mitgliedern der Bundestagsausschüsse für Verteidigung und Auswärtiges, die auch angeschrieben wurden, antwortete der Abgeordnete Marcus Faber (FDP). Er tritt für »die schnellstmögliche Beschaffung und Nutzung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr« ein. (…)

Erklärung: https://kurzelinks.de/0pff