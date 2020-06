Neue Krise für die spanische Regierung

Reuters Hat Todesschwadronen gegen ETA-Mitglieder eingesetzt: Der frühere sozialdemokratische Premier Felipe González von der PSOE

Die Sprecherin des baskischen Parteienverbandes Euskal Herria Bildu im spanischen Parlament, Mertxe Aizpurua, hat am Montag eine Anhörung und eine Untersuchung des früheren Ministerpräsidenten Felipe González von der »Sozialistischen Partei Spaniens« (PSOE) gefordert. Am Tag zuvor war bekanntgeworden, dass dieser laut Dokumenten des US-Geheimdienstes CIA in den achtziger Jahren am Aufbau von Todesschwadronen beteiligt war.

Nun müssen die anderen Parteien im Parlament reagieren. Für die derzeit regierenden Sozialdemokraten von der PSOE kann die Situation wie auch für den Koalitionspartner Podemos ungemütlich werden, sollten sie sich für die Untersuchung einsetzen. Allerdings könnten die rechten Parteien, vor allem die postfranquistische Volkspartei (PP) oder die faschistische Vox, versuchen, die Regierung zu schwächen, falls Ministerpräsident Pedro Sánchez nichts gegen seinen Parteikollegen González unternimmt.

Veröffentlicht wurden die CIA-Dokumente am Sonntag von der konservativ-monarchistischen Tageszeitung La Razón. Der Bericht, der laut eingetragenem Datum aus dem Jahr 1984 stammt, hat den Titel »Spanien: Baskischer Terrorismus und die Antwort des Staates«. Darin behauptet die CIA: »González hat dem Aufbau einer Söldnergruppe zugestimmt, von der Armee kontrolliert, um außerhalb des Gesetzes Terroristen zu bekämpfen.«

Tatsächlich wurden solche Killerkommandos unter der Regierung González aufgestellt. Dank der Recherchen der Tageszeitungen El Mundo sowie Diario 16 flogen sie 1987 auf. Die »Grupos Antiterroristas de Liberación« (GAL), deutsch: »antiterroristische Befreiungsgruppen«, waren vor allem im französischen Baskenland aktiv, aber auch im spanischen. In den Jahren 1983 bis 1986 wurden mindestens 28 Menschen von ihnen ermordet, die verdächtigt wurden, Unterstützer oder Mitglieder der baskischen Untergrundorganisation ETA zu sein. In einem Gerichtsprozess zu den GAL-Morden wurden 1998 zwei hochrangige Politiker aus dem Kabinett González verurteilt: der ehemalige Innenminister, José Barrionuevo, und der ehemalige Staatssekretär für Sicherheit, Rafael Vera. Beide wurden für schuldig befunden, die Entführung eines baskischen Unternehmers organisiert zu haben. Auch der frühere Polizist José Amedo wurde verurteilt. Er erklärte damals: »Die GAL waren eine Entscheidung von Felipe González«.

Der damalige Ministerpräsident hatte 1985 ein »Antiterrorismusgesetz« verabschieden lassen, das bis heute in Kraft ist. Auf dessen Grundlage wurden unzählige Menschenrechtsverletzungen gegenüber hauptsächlich linken politischen Aktivisten verübt. Es erlaubt unter anderem mehrere Tage Isolationshaft, noch bevor überhaupt ein Anwalt den Beschuldigten besuchen darf.

González beendete seine politische Karriere bereits 1996 und bekleidet seither kein Amt mehr – aber er mischt sich immer wieder in die Angelegenheiten der Partei ein. Zuletzt kritisierte er die Regierung aus PSOE und Unidas Podemos und bezeichnete sie in Anspielung auf die berühmte US-amerikanische Komikertruppe hämisch als »Marx Brothers«. Zuvor hatte die Koalition eine Erhöhung von Mindestlohn und Mindestrente verabschiedet.

Der nun aufgetauchte Bericht beinhaltet kaum neue Erkenntnisse. Bereits 2018 hatte die Tageszeitung El Salto ähnliches berichtet – ohne dass es für González Konsequenzen gegeben hatte. Es handelt sich eher um einen erneuten Versuch, die Regierung Sánchez weiter unter Druck zu setzen.