Dicke Luft im Werk

Fabian Bimmer / REUTERS Autokonzerne bleiben auf ihren Teilen sitzen (VW-Werk in Emden, 9. März)

Die rund 2,2 Millionen Arbeiter in der Auto- und Zulieferindustrie bekommen es mit der Angst zu tun. Schon vor der Coronakrise befand sich die Branche auf Rezessionskurs. Infolge der Pandemie entledigen sich Konzerne ihrer lästigen Personalkosten. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Konjunkturprogramm gegen eine Kaufprämie für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren entschieden. Statt dessen werden Käufe hochpreisiger Elektro­autos bezuschusst. Eine auch aus ökologischer Sicht fragwürdige Maßnahme, zumal die Deutsche Bahn AG weiter auf Verschleiß fahren soll und der öffentliche Personennahverkehr unterfinanziert bleibt. Von einer »Verkehrswende« kann keine Rede sein. Statt dessen drohen Massenentlassungen.

Beispiele wie das des Zulieferbetriebs Wirthwein im hessischen Eichenzell sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs: Der Standort soll Ende des Jahres dichtgemacht werden. Von den Beschäftigten werden bis dahin Überstunden, Samstags- und Sonntagsschichten verlangt. »Die Betroffenen sollen ohne Ende Überstunden und Mehrarbeit machen, um ihre Arbeitsplätze zu vernichten und die Arbeit zu verlagern«, kritisierte Uwe Zabel, Sekretär der IG-Metall-Bezirksleitung Mitte, laut einer Mitteilung vom 3. Juni.

Der IGM-Vorsitzende Jörg Hofmann hatte vor der Entscheidung des Koalitionsausschuss gewarnt: »Rund zehn Prozent der Betriebe in unseren Branchen sind bereits jetzt akut von Insolvenz bedroht. Das trifft über 100.000 Beschäftigte, die schnell in die Arbeitslosigkeit fallen könnten«, sagte Hofmann der Funke-Mediengruppe am 27. Mai. Das Dilemma: Die Gewerkschaftsspitze setzt auf ein Weiterso: Wenn zu wenige Autos gekauft würden, treffe das nicht nur die Beschäftigten in den Autofabriken und Zulieferbetrieben, so Hofmann. Es fehlten dann Aufträge und Arbeit für viele andere: vom Werkzeugmaschinenbau bis hin zur Stahlindustrie. »Jeder vierte Euro industrieller Wertschöpfung hängt von dieser Branche direkt ab.« Hofmann betonte: »Strauchelt die Autoindustrie, dann brechen ganze Regionen wirtschaftlich komplett ein.«

SPD-Kochef Norbert Walter-Borjans stellte zuletzt klar, dass seine Partei den einschgeschlagenen Kurs weiterverfolgen werde. Am 8. Juni verwies er bei einer Pressekonferenz darauf, dass es nicht nur eine Prämie für Elektroautos gebe, sondern dass der Fahrzeugsektor auch durch steuerliche Erleichterungen unterstützt werde.

Die IG Metall sieht das anders. »Ob das Konjunkturpaket zu einem großen Wumms für Nachfrage und Beschäftigung wird, muss sich beweisen«, erklärte Hofmann am 4. Juni. »Das gilt insbesondere für die Reduzierung der Mehrwertsteuer. Ob die beim Verbraucher ankommt oder die Kassen von Amazon und Co. füllt, bleibt abzuwarten.«