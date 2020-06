Creditreform befürchtet Insolvenzwelle

Düsseldorf. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform befürchtet eine Insolvenzwelle in der zweiten Jahreshälfte. Wie die Aktiengesellschaft am Montag in Düsseldorf mitteilte, habe sich im ersten Halbjahr die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um 8,2 Prozent verringert. Hier machten sich vor allem die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen bemerkbar. Die Insolvenzwelle sei damit aber nur vertagt worden. (dpa/jW)