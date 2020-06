Außenhandel der EU drastisch gesunken

Luxemburg. Die Warenausfuhren der EU sind im April angesichts der Beschränkungen durch die Coronapandemie deutlich gesunken. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte, lieferten die 27 EU-Staaten noch Güter im Wert von 125,4 Milliarden Euro in die anderen Länder der Welt. Dies war ein Rückgang von 28,2 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres. Auch die Einfuhren in die EU sanken deutlich auf 125,1 Milliarden Euro. Dies waren 22,7 Prozent wenige als vor einem Jahr. (AFP/jW)