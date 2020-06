Nordsee: US-Kampfjet abgestürzt

Middlesborough. Ein US-Kampfjet ist am Montag vor der englischen Küste in die Nordsee gestürzt. Der Vorfall soll sich während eines Übungsflugs ereignet haben, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Mitteilung einer in Großbritannien stationierten US-Luftwaffeneinheit berichtete. Demnach war ein Pilot an Bord der Maschine – über seinen Verbleib war zunächst nichts bekannt. (dpa/jW)