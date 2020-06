Afghanistan: Ort für Friedensgespräche

Kabul. Der Beginn der innerafghanischen Friedensgespräche soll in Doha im Golfemirat Katar stattfinden. Dies bestätigte Taliban-Sprecher Suhail Schahin der dpa am Montag. Bereits am Sonntag hatte sich Afghanistans Regierungssprecher Sedik Sedikki dazu geäußert. Ein erstes Treffen beider Seiten solle in Doha stattfinden, über einen Ort für direkte Gespräche habe man sich aber nicht geeinigt. Ein Termin steht demnach ebenfalls noch nicht fest. Kabul und die Taliban arbeiten weiter an einem Gefangenenaustausch, der vor den Gesprächen Vertrauen schaffen soll. Dieser war Teil des Ende Februar unterzeichneten USA-Taliban-Abkommens. (dpa/jW)