Frankreich: Demo von Polizisten gegen Reform

Paris. In Frankreich haben am zweiten Abend in Folge Hunderte Polizisten in der Hauptstadt Paris gegen geplante Reformen bei den Polizeibehörden protestiert. Innenminister Christophe Castaner hatte angesichts der Demonstrationen in Frankreich gegen Rassismus und Polizeigewalt »null Toleranz« bei rassistischen Tendenzen in den Strafverfolgungsbehörden zugesagt. Er kündigte auch an, dass eine Festnahmetechnik verboten werden soll, bei welcher der Beamte im Rücken des Festgenommenen steht und seinen Vorderarm auf dessen Luftröhre presst. Die Polizisten forderten, dass Castaner seine Vorhaben »rückgängig macht«, sagte einer der Beamten AFP. Bereits am Samstag abend hatten Dutzende Polizisten am Pariser Triumphbogen mit ihren Streifenwagen demonstriert. (AFP/jW)