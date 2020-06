Regierungskommission für sinkende Strompreise

Berlin. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zum Monitoring »Energie der Zukunft« empfiehlt eine umfassende Reform der Energiepreise in Deutschland. Um die Klimaziele erreichen zu können, sei der schnellstmögliche Wegfall von Umlagen und Steuern auf elektrischen Strom sowie ein ambitionierter Preis für den CO2-Ausstoß erforderlich, teilte das Gremium am Montag mit. Die EEG-Umlage und die Umlage für die Kraft-Wärme-Kopplung sollten komplett gestrichen und die Stromsteuer auf den in der EU erlaubten Mindestsatz reduziert werden. Mit einem CO2-Preis von etwa 50 Euro je Tonne könne das mittelfristig weitgehend refinanziert werden. Noch fehlende Beträge könnten aus dem Bundeshaushalt gezahlt werden. (dpa/jW)