»Verfassungsschutz« prüft Abläufe

Hannover. Das niedersächsische Landesamt für Verfassungsschutz stellt nach einer »Panne« eigenen Angaben zufolge sämtliche Arbeitsabläufe auf den Prüfstand. »Es hat in der Sachbearbeitung eines Falles Fehler gegeben, die derzeit umfangreich aufgearbeitet werden«, sagte Landesamtschef Bernhard Witthaut am Montag. Er habe »eine Überprüfung der vorgeschriebenen Arbeitsabläufe, nicht nur im betroffenen Fachbereich, sondern in allen Arbeitsbereichen angeordnet«. Als Konsequenz sei eine Mitarbeiterin versetzt worden. Details zu dem Vorgang nannte Witthaut nicht. Nach einem NDR-Bericht hat die Behörde einen unbescholtenen Bürger abgehört, den sie für einen Neonazi gehalten hat. (dpa/jW)