AfD bleibt beim Delegiertenprinzip

Berlin. Die AfD wird ihre Parteitage auch künftig nach dem Delegiertenprinzip abhalten und nicht für alle Mitglieder öffnen. Bei einer Mitgliederabstimmung verfehlten die Befürworter einer Änderung der Parteitagsregularien das nötige Quorum, wie die AfD am Montag mitteilte. Allerdings sprach sich die Mehrheit von 62,8 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für eine Rückkehr zum früheren Mitgliederprinzip aus, lediglich 37,5 Prozent wollten an der inzwischen geltenden Entsendung von Delegierten festhalten. Da sich sich aber nur 12.239 der 34.023 Parteimitglieder an der Abstimmung beteiligten, wurde das notwendige Zustimmungsquorum um knapp 500 Stimmen verfehlt. (dpa/jW)