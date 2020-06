Koalitionsvertrag in Irland unterzeichnet

Dublin. Nach monatelangen Verhandlungen steht in Irland eine neue Regierungskoalition aus den konservativen Parteien Fianna Fáil und Fine Gael sowie den Grünen. Der Entwurf eines entsprechenden Programms sei unterzeichnet worden, teilten sie am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Fine-Gael-Chef Leo Varadkar sagte, man werde sich bei der Regierungsführung abwechseln. Einzelheiten nannte er nicht. Die Allianz muss noch von den jeweiligen Parteibasen ratifiziert werden. Bei der Abstimmung Anfang Februar hatte die linke Sinn Fein stark abgeschnitten – sie wird nun führende Oppostionspartei. (Reuters/jW)