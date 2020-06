Strafgerichtshof kritisiert US-Drohungen

Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat die Strafandrohung von US-Präsident Donald Trump gegen Mitarbeiter des Tribunals als Angriff auf die »Herrschaft des Rechts« angeprangert. Diese Drohung stelle den »inakzeptablen« Versuch dar, sich in die Arbeit des Gerichts einzumischen, erklärte der IStGH in der Nacht zum Freitag in Den Haag. Trump hatte am Donnerstag per Dekret Wirtschaftssanktionen gegen IStGH-Vertreter genehmigt, sollten sie gegen Angehörige der US-Streitkräfte ermitteln. Hintergrund ist eine Untersuchung zu US-Kriegsverbrechen in Afghanistan. (AFP/jW)