Nordkorea: Spannungen durch USA verschärft

Pjöngjang. Am zweiten Jahrestag des ersten Gipfeltreffens zwischen US-

Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat die Führung in Pjöngjang erklärt, im Verhältnis beider Staaten habe es eine »rasch fortschreitende Verschlechterung« gegeben. In einer am Freitag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Stellungnahme warf Nordkoreas Außenminister Ri Son Gwon der US-Regierung vor, sie sei »wild

entschlossen«, die Spannungen zwischen beiden Ländern zu verschärfen. (AFP/jW)