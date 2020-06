Mehliß tritt aus CDU aus

Magdeburg. Nach Berichten über extrem rechte Äußerungen im Internet ist der CDU-Politiker Kai Mehliß aus Sachsen-Anhalt aus der Partei ausgetreten. Das teilte der CDU-Landesverband am Freitag in Magdeburg mit. Mehliß kam damit einem Parteiausschlussverfahren zuvor, das der Landesvorstand einstimmig beschlossen hatte. In der CDU Sachsen-Anhalt sei »kein Platz für Extremisten jeglicher Art«, betonte der Landesvorstand erneut. Mehliß trat auch als Landesvize des Arbeiter- Samariter-Bundes (ASB) in Sachsen-Anhalt zurück. (AFP/jW)