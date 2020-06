Erstmals wieder neue Coronafälle in Beijing

Beijing. Nach zwei Monaten ohne neue Coronafälle sind in Beijing erstmals wieder Infektionen mit dem neuartigen Virus gemeldet worden. Drei Menschen wurden positiv getestet, wie die Behörden am Freitag bekanntgaben. Wegen der neuen Fälle entschied die Bildungskommission der chinesischen Hauptstadt, die Grundschulen nicht wie geplant am kommenden Montag wieder zu öffnen. Betroffen sind 520.000 Erst- bis Drittklässler, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Schüler anderer Jahrgangsstufen würden ihren Unterricht fortsetzen, allerdings unter strengeren Hygienevorschriften. (AFP/jW)