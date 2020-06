NATO–Ukraine: Noch engere »Partnerschaft«

Brüssel. Die NATO geht eine noch engere »Partnerschaft« mit der ­Ukraine ein. Wie das Kriegsbündnis am Freitag mitteilte, wird das Land in das »Enhanced Opportunities Program« (EOP) aufgenommen. Damit erhält die Ukraine erweiterte Beteiligungsmöglichkeiten an NATO-Manövern und »Kooperationsprojekten« sowie Zugriff auf ausgewählte geheime

Bündnisinformationen. Bislang sind Australien, Finnland, Georgien, Jordanien und Schweden Teilnehmer des »Programmes«. Diplomaten betonten, dass der neue Status keinen weiteren Schritt in Richtung einer NATO-Mitgliedschaft darstelle. Die Ukraine ist seit Jahren ein Partner der NATO, stellt Truppen für die Kriegseinsätze in Afghanistan und im Kosovo. Seit längerem beteiligt sie sich auch an ausgewählten Manövern. Aus Moskau gab es bis jW-Redaktionsschluss keine Reaktionen auf die Ankündigung. (dpa/jW)