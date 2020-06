Industrieproduktion in Italien erneut geringer

Rom. Italiens Industrie hat in der Coronapandemie ihre Produktion erneut stark gedrosselt. Wegen Fabrikschließungen, Kontakt- und Ausgangssperren stellten die Betriebe im April 19,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Bereits im März hatte es einen Rückgang um 28,4 Prozent gegeben – der größte seit Beginn der Datenerhebung 1990. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Produktion im April um 42,5 Prozent zurück. (Reuters/jW)