USA planen Verschärfung von Asylrecht

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Regeln für Asylsuchende weiter verschärfen. Das Justiz- und das Heimatschutzministerium schlagen in einem Entwurf zur Änderung mehrerer Bestimmungen unter anderem vor, Asylverfahren zu »vereinfachen« und die Beweislast für Antragsteller zu erhöhen. So sollten Asylbewerber beispielsweise stärker unter die Lupe genommen werden, die über einen Drittstaat in die USA eingereist seien und nicht schon in diesem Drittstaat um Asyl gebeten hätten. Ziel sei es, »unbegründete Ersuchen« wirksamer von jenen zu trennen, die Aussicht auf Erfolg hätten, heißt es in einer am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung. Den zuständigen Richtern solle es auch ermöglicht werden, Asylanträge in bestimmten Fällen ohne eine Anhörung abzulehnen. (dpa/jW)