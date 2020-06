Norwegen: Angreifer auf Moschee verurteilt

Oslo. Zehn Monate nach dem Angriff auf eine Moschee in Norwegen ist der Täter zu 21 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Das zuständige Bezirksgericht in Sandvika bei Oslo sprach den 22 Jahre alten Angeklagten am Donnerstag wegen Terrorismus und Mordes schuldig. Der Norweger hatte am 10. August 2019, am Vorabend des islamischen Opferfestes, eine Moschee rund 20 Kilometer westlich von Oslo angegriffen, wobei jedoch glücklicherweise niemand ernsthaft zu Schaden kam. Zuvor hatte er seine Stiefschwester getötet. Vor Gericht äußerte der Tätere mehrmals rassistische und islamfeindliche Ansichten. (dpa/jW)