»Globaler Antikolonialismus aus Erfurt«. Anlässlich des 80. Todestages des Reichstagsabgeordneten für die KPD Willi Münzenberg (1889–1940) referiert Urs Lindner über das bisher wenig beleuchtete Engagement Münzbergs gegen den Kolonialismus. Heute, 11.6., 19 Uhr, www.facebook.com/RosaLuxThueringen/live/. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Digitalisierung für das Gemeinwohl?« Onlinediskussion zum Thema digitale Transformation. Wie muss die Politik die digitale Transformation gestalten, damit die Technik die Arbeit erleichtert? Eingeladen sind Jessica Tatti (MdB, Sprecherin für Arbeit 4.0 und Digitalisierung), Achim Kessler (MdB, Sprecher für Gesundheitspolitik). Heute, 11.6., 19 Uhr, www.facebook.com/events/253632915749579/. Veranstalter: Die Linke

»Ausnahme und Zustand #8 – Linkes Regieren in der Pandemie und Corona global«. Onlinevortrag und -diskussion mit Bodo Ramelow (Ministerpräsident von Thüringen, Die Linke) und Anne Jung (Medico International). Ramelow wird über die Konzepte der Thüringer Landesregierung im Umgang mit den Auswirkungen der Pandemie sprechen. Anne Jung referiert über die bestehenden und sich im Zuge der Pandemie weiter verschärfenden Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung und gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der WHO sowie zur Impfstoffentwicklung. Freitag, 12.6., 16 Uhr, https://youtu.be/7KjlfxtF4oI Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung