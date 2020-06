KI im Museum

Im Berliner Museum »Palais Populaire« soll eine App künftig in Echtzeit Fragen von Besuchern zu ausgestellten Fotografien aus der Sammlung der Deutschen Bank beantworten. Der »Museum Intelligent Assistant« basiert auf der Watson-Technologie des Computerkonzerns IBM, die europaweit erstmals im Museum eingesetzt wird und in der Lage sein soll, gesprochene Worte zu analysieren, in den richtigen Kontext einzuordnen und darauf angemessen zu reagieren. Der KI-Assistent (KI für künstliche Intelligenz) soll im Laufe der Zeit dazulernen. (dpa/jW)