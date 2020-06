EZB: Kandidaten erfüllen Beitrittskriterien nicht

Frankfurt am Main. Nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) erfüllt derzeit keiner der möglichen Kandidaten die Kriterien für eine Aufnahme in den Euro-Währungsraum. Dies stellt die EZB in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie zu Inflationsrate, Haushaltsdefiziten und Staatsverschuldung der Länder Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Schweden, der Tschechischen Republik und Ungarn fest. (dpa/jW)