Italien legalisiert Arbeit von Migranten

Rom. Italiens Regierung will in der Wirtschaftskrise die Beschäftigung von Tausenden Migranten legalisieren, die bislang ohne offizielle Erlaubnis ihre Arbeit verrichten. Dies teilte Agrarministerin Teresa Bellanova am Mittwoch dem staatlichen Rundfunksender RAI mit. Die Vereinbarung solle für Erntehelfer, Hausangestellte und Pflegekräfte gelten. Sie sei notwendig, weil dem Land wegen der Coronamaßnahmen viele Saisonarbeiter etwa aus Rumänien oder Bulgarien fehlten. Nach Medienberichten sollen Menschen, die schon 2019 im Einsatz in der Landwirtschaft waren, zunächst Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen für sechs Monate bekommen können. Hausangestellte mit abgelaufenen Aufenthaltsgenehmigungen sollten legalisiert werden, hieß es. Details wollte die Regierung später bekanntgeben. (dpa/jW)