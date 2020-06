Türkei: Politikerin aus Gefängnis entlassen

Diyarbakir. Das Gefängnis in Diyarbakir hat die am 4. Juni in der Türkei inhaftierte prokurdische ehemalige Abgeordnete Leyla Güven von der linken HDP am Dienstag abend freigelassen. Grund für Güvens Entlassung ist nach HDP-Angaben die Anrechnung einer zuvor abgesessenen Untersuchungshaft auf ihre mehrjährige Haftstrafe wegen »Terrorvorwürfen«. Güven sowie den Oppositionspolitikern Musa Farisogullari (HDP) und Enis Berberoglu (CHP) war vergangene Woche das Abgeordnetenmandat entzogen und die Politiker daraufhin festgenommen worden. Berberoglu hatte man bereits am Freitag in den Hausarrest entlassen, während Farisogullari weiter inhaftiert ist. (dpa/jW)