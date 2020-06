Österreich: Offizier wegen Spionage verurteilt

Wien. Ein österreichisches Gericht hat am Dienstag abend einen pensionierten Offizier des Landes wegen Spionage zu drei Jahren Haft verurteilt. Der ehemalige Oberst des österreichischen Bundesheeres habe Staatsgeheimnisse und militärische Geheimnisse verraten, teilte das Gericht in Salzburg in seiner Entscheidung mit. Der heute 71jährige soll nach Angaben der Anklage mindestens 25 Jahre für den russischen Militärgeheimdienst GRU gearbeitet und dafür rund 280.000 Euro erhalten haben. (dpa/jW)