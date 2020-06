Schweden: Mord an Palme offiziell aufgeklärt

Stockholm. Nach 34 Jahren sind sich die Ermittler sicher, den Mord an Schwedens ehemaligem Regierungschef Olof Palme aufgeklärt zu haben. Die Staatsanwaltschaft sagte am Mittwoch, es sei erwiesen, dass der vor zwanzig Jahren verstorbene Stig Engström im Jahr 1986 Palme erschossen habe. »Weil die Person tot ist, kann ich sie nicht anklagen, und ich habe beschlossen, die Ermittlungen einzustellen«, so Krister Petersson. Der Staatsanwalt, der die Ermittlungen seit 2017 leitet, erklärte, es habe keinen größeren Durchbruch bei den Ermittlungen gegeben, und die technischen Beweise seien nicht neu. Angehörige Engströms haben wiederholt dessen Täterschaft bestritten. Der Sozialdemokrat Palme war auf offener Straße im Zentrum Stockholms getötet worden, wo er mit seiner Ehefrau Lisbeth ein Kino besucht hatte. (Reuters/jW)