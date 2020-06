Beijing warnt Studenten vor Australien

Beijing. Inmitten sich zuspitzender Spannungen mit dem Kabinett in Canberra hat die chinesische Regierung Studenten vor einem Studium an australischen Universitäten gewarnt. Unter Verweis auf rassistische Diskriminierung und ein anhaltendes Coronainfektionsrisiko empfahl das Bildungsministerium Studenten am Dienstag, eine »Risikoeinschätzung« vorzunehmen, bevor sie sich für den Beginn oder die Fortsetzung eines Studiums in Australien entschieden. Bereits am Tag zuvor hatte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums zahlreiche Diskriminierungen von Chinesen in Australien angeprangert. Bereits seit Tagen rät Beijing seinen Bürgern grundsätzlich von Reisen dorthin ab. (AFP/jW)